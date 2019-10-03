Тюменцы в четвертый раз напишут этнографический диктант

miretno.ru miretno.ru

Масштабная акция "Большой этнографический диктант" пройдет в России в четвертый раз 1 ноября 2019 года.

В 2018 году диктант написали 392 тыс. человек на 4 тыс. 567 площадках в России и за рубежом. В Тюменской области работали 47 площадок. Это втрое больше, чем в 2017 году, что свидетельствует о растущей популярности диктанта, целью которого является оценка уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах, проживающих в Российской Федерации и в регионах.

Акция, по замыслу организаторов, должна способствовать укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке.

Отзывы участников акции прошлого года позволили выявить еще одну закономерность – он побуждает людей к открытиям, расширению своего кругозора.

В 2018 году, например, далеко не все смогли ответить, как в ненецкой мифологии назывался народ, живущий под землей? А Александра Конева рассказала журналистам, что буквально накануне прочитала, что под землей жили светлоглазые люди сихиртя. Они пасли мамонтов и были прекрасными ювелирами. Правда это или быль трудно сказать, но археологи находят на Ямале в местах предполагаемого обитания сихиртя великолепные образцы серебряных украшений.

А у другого участника Павла Чебышева вызвал затруднения вопрос о дне весеннего равноденствия у сибирских татар. "Это довольно сложно, – отметил он. – Мне более известен их праздник Курбан-байрам, который я посещаю регулярно". Впрочем, догадаться было несложно. Сибирские татары живут на одной земле со всеми народами, и день весеннего равноденствия у них наступает, как и у всех – в 20-х числах марта. Каждый год по-разному – в 2020 году весеннее равноденствие произойдет 20 марта.

Россия – многонациональная страна. В Тюменской области в мире и согласии, уважении и дружбе проживает 150 этносов. Каждый из них уникален своей историей, культурой, языком, обычаями и праздниками. Так что и в этом году составители заданий смогут удивить участников диктанта в их региональной части. А она составит ровно треть теста, который будет содержать 30 вопросов. Еще 20 вопросов — общефедеральная часть.

На написание работы участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.