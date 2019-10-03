Сотрудничество между Тюменской областью и Узбекистаном обсудили в региональном правительстве

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Перспективы развития сотрудничества между Тюменской и Ташкентской областями обсудили во время встречи заместитель губернатора Владимир Чейметов и члены делегации Республики Узбекистан 3 октября.

"Считаю, что возможности для расширения взаимной торговли наших территорий достаточно высоки, - подчеркнул Владимир Чейметов. - Мы заинтересованы покупать свежую плодоовощную продукцию, фрукты. Тюменская область имеет развитую транспортную сеть и это может являться хорошим промежуточным звеном в транспортировке продукции в наши автономные округа на север Тюменской области. Предлагаем рассмотреть создание производства в сфере легкой промышленности. Для этого есть площадка в одном из наших индустриальных парков недалеко от областного центра. Может быть интересным сотрудничество в сфере здравоохранения и познавательного туризма, совместные научно-образовательные проекты. Будем рады приходу в регион новых партнеров из Узбекистана".

По данным таможенной статистики, за 2017–2018 годы внешнеторговый оборот Тюменской области с Узбекистаном оставался примерно на одном уровне – порядка 17 млн долларов США, и в основном это экспорт полимерных материалов, фанеры, изделий из стекла и в небольших количествах сельскохозяйственной продукции. Импорт из Узбекистана пока незначителен – 118 тыс. долларов США.

Заместитель хокима Ташкентской области Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов отметил, что направления сотрудничества, которые обозначил заместитель губернатора Тюменской области, вызвали интерес.

"Ташкентская область занимает второе место в республике по объему промышленного производства и третье место по объему производства сельхозпродукции, - сообщил он. - Плодородные земли Ташкентской области позволяют выращивать качественную и вкусную овощную продукцию, фрукты. С этой целью мы хотели бы наладить прямой контакт, чтобы жители Тюменской области могли покупать наши продукты из первых рук, без всяких посредников. Это позволило бы снизить все издержки и, следовательно, цены. Мы просим содействия в открытии Торгового дома Ташкентской области в Тюмени. Он мог бы стать центральной площадкой для реализации всей продукции, которая выпускается в регионе. А это, кроме фруктов и овощей – отличный текстиль, строительные материалы".

Важными направлениями сотрудничества Тюменской и Ташкентской областей, по мнению заместителя хокима, могли бы стать образование и здравоохранение.

Напомним, в течении последних лет торгово-экономическое сотрудничество между Республикой Узбекистан и Тюменской областью развиваются особенно активно. Увеличилось количество взаимных визитов - в октябре прошлого года делегация региона принимала участие в Первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, прошедшем под эгидой глав государств. На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с хокимиятом Ташкентской области (Республика Узбекистан).

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Борис Олейник