На улице Максима Горького в Тюмени отключат светофор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять светофоров отключат в Тюмени 4 октября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 16 часов объект на перекрестке ул. Авторемонтной с ул. Механизаторов, с 9 до 17 часов - на пересечении ул. Ватутина с пр. Шаимского и ул. Менжинского.

С 9 часов 30 минут до 17 часов не будут работать светофоры на ул. 50 лет Октября в районе дома № 26 и на перекрестке ул. 50 лет Октября - ул. Максима Горького.

С 13 до 17 часов отключат светофор на перекрестке Червишевского тракта и ул. Баумана.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.