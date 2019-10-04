День ходьбы состоится в Тюмени в экопарке "Затюменский"

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Всероссийский день ходьбы состоится в Тюмени на территории экопарка "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17) 5 октября, сообщает ДЮСШ № 2 Тюмени.

В программе спортивного праздника: в 12 часов – соревнования по скандинавской ходьбе среди мужчин и женщин (на время) на 5 км; в 12 часов 30 минут – старт массового захода по скандинавской и пешей ходьбе (без учета времени) на 5 км; в 13 часов – старт массового захода по скандинавской и пешей ходьбе (без учета времени) на 3 км; в 13 часов 50 минут – финиш массового захода по скандинавской и пешей ходьбе; в 14 часов – торжественная церемония награждения участников.

Регистрация участников спортивного захода по скандинавской ходьбе на 5 км осуществляется за 30 минут до старта, а массового захода на 5 км и 3 км – на этапах за 15 минут до старта в соответствии с программой мероприятия.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (3452) 283-351, 684-512.