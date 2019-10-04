Тюменские семьи успевают заявиться на "Капитанскую гонку"

| Фото: ЦСиМИ "База Героев" во ВКонтакте (архив) | Фото: ЦСиМИ "База Героев" во ВКонтакте (архив)

Прием заявок на участие в семейном проекте "Капитанская гонка", который развернется в Тюмени и Ялуторовском районе 5 и 6 октября, продолжается. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил куратор проекта, директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко.

"Основное направление "Капитанской гонки" — профилактика безопасности на воде. Мы устроим соревнования на надувных каяках. Участие в них смогут принять команды пап с детьми. Не важно, мальчики или девочки. Но с детьми будут конкретно папы, поскольку наши проекты направлены на популяризацию активного, ответственного и осознанного отцовства", — поделился Николай Петренко.

На берегу от ГУ МЧС России по Тюменской области, Государственной инспекции по маломерным судам, Тюменской областной службы экстренного реагирования, скорой помощи будут представлены интерактивные площадки, на которых представители этих структур проведут мастер-классы. Так, медики покажут, как оказать первую помощь человеку, который наглотался воды. Сотрудники ГИМС проведут мастер-класс по спасению утопающих.

Интерактивные площадки, отметил Николай Петренко, могут посетить семьи с детьми младше 10 лет. А непосредственно к воде допускают отцов с детьми старше 10 лет. "Мы можем принять огромное количество человек, но на воду можем допустить только 50 семей", — добавил он.

5 октября в 12 часов "Капитанская гонка" стартует на пруду Утиный в Тюмени, а 6 октября — на озере Сингуль в Ялуторовском районе. Заявки от тюменцев, желающих принять участие в мероприятии, принимают до полуночи. Жители Ялуторовского района успевают заявить о своем участии 5 октября.

Отметим, идея проведения "Капитанской гонки" принадлежит уроженке Ялуторовска Диане Лемешко. Она попросила посодействовать в реализации проекта центр семейных и молодежных инициатив "База героев". Куратором стал Николай Петренко. В 2019 году Диана Лемешко защитила проект на конкурсе "Моя идея" и получила грант на его воплощение.

Инна Пахомова