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В Тюмени Международную неделю письма отметят гашением почтовой продукции

Общество, 17:40 07 октября 2019

Тюменский филиал Почты России | Фото: Тюменский филиал Почты России

Гашение почтовой продукции пройдет в рамках Международной недели письма с 7 по 11 октября, сообщает тюменский филиал почты России.

В эти дни можно погасить конверты и открытки специальными художественными штемпелями "Международная неделя письма" и "Посткроссинг". Гашение пройдет в центральном отделении связи в окне № 7 (Тюмень, ул. Республики, 56).

"Многие люди на память о своем путешествии отправляют почтой открытки с местными видами. Тюмень – привлекательный регион для российских и зарубежных туристов. Приглашаем жителей и гостей города за почтовой продукцией местной тематики. Это открытки и конверты с известными людьми, внесшими значительный вклад в развитие Тюменского региона, а также открытки с красивейшими видами областной столицы и многое другое", - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.

Отметим, что большой ассортимент почтовой продукции представлен в магазине "Филателист" по адресу: Тюмень, ул. Республики, 144.

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# гашение , Почта России , почтовая продукция

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