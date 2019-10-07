В Тюмени Международную неделю письма отметят гашением почтовой продукции

| Фото: Тюменский филиал Почты России | Фото: Тюменский филиал Почты России

Гашение почтовой продукции пройдет в рамках Международной недели письма с 7 по 11 октября, сообщает тюменский филиал почты России.

В эти дни можно погасить конверты и открытки специальными художественными штемпелями "Международная неделя письма" и "Посткроссинг". Гашение пройдет в центральном отделении связи в окне № 7 (Тюмень, ул. Республики, 56).

"Многие люди на память о своем путешествии отправляют почтой открытки с местными видами. Тюмень – привлекательный регион для российских и зарубежных туристов. Приглашаем жителей и гостей города за почтовой продукцией местной тематики. Это открытки и конверты с известными людьми, внесшими значительный вклад в развитие Тюменского региона, а также открытки с красивейшими видами областной столицы и многое другое", - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.

Отметим, что большой ассортимент почтовой продукции представлен в магазине "Филателист" по адресу: Тюмень, ул. Республики, 144.