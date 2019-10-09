Тюменские ученые предлагают превратить Тобольск в город-сад

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученые планируют развивать ресурсы зеленых зон Тобольска, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

По мнению доцента ТюмГУ Татьяны Мирюгиной, это позволит перейти от идеи "сада в городе" к идее "город в саду". Для этого необходимо не только создавать новые зеленые территории, но и бережно относиться к парковому наследию города. История некоторых садов Тобольска связана с посещением города царскими особами дома Романовых.

Сейчас разработан проект реконструкции "Аптекарского сада" - первого городского сада, упоминания о котором прослеживаются с февраля 1810 года. Проект реконструкции сохраняет исторический облик, при этом подбор растений планируют вести с учетом архивных данных.

В 2016 году впервые за всю историю на территории Западно-Сибирской низменности создан полноценный ботанический сад "Ермаково поле". Сейчас в Тобольске находится 27 парков и скверов и три памятника природы областного значения. Все они включают типичные подзоны южной тайги, а в составе флоры встречаются редкие и исчезающие виды растений Тюменской области. Кроме того, на территории города насчитывается более 200 памятников истории и культуры, 35 из них – культурного наследия федерального значения - такой концентрации памятников нет ни в одном малом историческом городе России.

"Любой современный город должен иметь развитую систему озелененных территорий, вписанных в жилую застройку, и по возможности насаждения особого назначения – территории памятников садово-паркового искусства и памятники природы. Озеленяя городские территорий, мы не только создаем благоприятную зону для жизнедеятельности человека, но и решаем вопросы восстановления экологической обстановки, способствуем вопросам сохранения видового биоразнообразия", - отметила Татьяна Мирюгина.