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Наркокурьера-москвича задержали тюменские полицейские на федеральной трассе

Происшествия, 13:04 08 октября 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более четырех килограммов наркотических средств изъяли тюменские полицейские на 40 км автодороги Тюмень – Омск 8 октября, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские остановили Тойота под управлением 45-летнего жителя Москвы. Мужчина оказался межрегиональным курьером, в обязанности которого входило оборудование тайников с крупными партиями наркотических средств на территории страны.

При проведении досмотра автомобиля в салоне обнаружена сумка, в которой находились метамфетамин массой более 687 гр. и гашиш массой 1 тыс. 584 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигурант оборудовал тайники с наркотиками в Казани, Тольятти, Набережных Челнах, Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Из тайников изъято более 2 кг наркотиков.

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# наркосбытчик , наркотики

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