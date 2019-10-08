Сто пятьдесят ишимцев пополнят ряды Российской армии

| Фото: Министерство обороны РФ | Фото: Министерство обороны РФ

150 ишимцев пополнят ряды Российской армии нынешней осенью. Таков план призыва, сообщает администрация Ишима.

По словам военного комиссара по Ишиму, Ишимскому и Абатскому районам Владимира Лютова, отношение молодежи к срочной службе меняется в лучшую сторону. Улучшилось и здоровье призывников, стало меньше нарушений зрения, осанки. Все же процент призывников с категорией А1 оставляет желать лучшего. План по осеннему призыву — 150 человек — будет выполнен, заверил военком.

Второй год работа призывной комиссии Ишимского военкомата получает высокую оценку на областном уровне — учреждение занимает первое место в рейтинге за проведение призывных кампаний.

"Это результат комплексной системной работы, — говорит заместитель главы города по социальным вопросам, председатель призывной комиссии Борис Долженко. — Акцент делаем на качестве допризывной молодежи, на формировании у подрастающего поколения ответственного, осознанного выбора службы в рядах Вооруженных Сил. Отлично в этом направлении работают программы подготовки кадетских и казачьих классов, юнармейское движение, реализуется комплекс патриотических мероприятий. Следует отметить работу с "уклонистами" межмуниципального отдела МВД "Ишимский". План по призыву выполняется, работа военкомата оценена на отлично".