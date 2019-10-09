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Всероссийский форум организаторов детского отдыха и оздоровления пройдет в "Артеке"

Общество, 09:24 09 октября 2019

Детский центр "Ребячья республика" во ВКонтакте | Фото: Детский центр "Ребячья республика" во ВКонтакте

Вопросы государственного регулирования сферы детских лагерей и возможности распространения лучших практик внешкольной работы с детьми в российские регионы обсудят участники IV Всероссийского форума организаторов детского отдыха и оздоровления в МДЦ "Артек" 10–11 октября, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

В программе форума: совещание по итогам летней оздоровительной кампании 2019 года. Члены межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей огласят новые данные по результатам сезона.

Участники будут обсуждать вопросы нормативно-правового обеспечения сферы детского отдыха, включая изменения в законодательстве, а также возможности развития инфраструктуры лагерей путем государственно-частного партнерства.

Для участников будут проведены мастер-классы, круглые столы по вопросам совершенствования организации работы детских лагерей.

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# Артек , детский отдых

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