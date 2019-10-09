Жители УФО в пятерке по количеству зарегистрировавшихся на "Лидеры России"

| Фото: АНО "Россия — страна возможностей" | Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

46 тыс. 570 заявок на регистрацию участия в конкурсе всего за три дня поступило на ЛидерыРоссии.рф. В пятерке активных - жители УФО, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

Наиболее активны жители центральной России – 34,4 % от общего числа заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ, из которого зарегистрировалось 16,1 % конкурсантов, далее идут Северо-Западный (13,9%), Сибирский (10%), Уральский (9,7%), Южный (8,3%), Дальневосточный (4,5%), Северо-Кавказский (3,1%) округа.

Как отмечают организаторы, в новом сезоне конкурса появятся несколько нововведений: в дополнение к основному конкурсу участники могут подавать заявки в один из трех треков: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Участвовать в третьем сезоне проекта "Лидеры России" могут конкурсанты с любым гражданством в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.