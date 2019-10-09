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Студсовет ТИУ признан лучшим на Урале

Общество, 15:38 09 октября 2019

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Тюменский индустриальный университет одержал победу в конкурсе на лучший студенческий совет самоуправления общежития вузов Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба ТИУ.

Конкурс проходил на базе курорта "Абзаково" в Башкортостане. В нем приняли участие восемь команд, которым предстояло пройти семь этапов: визитная карточка, видеоролик, заседание студсовета, квест, правовое ориентирование, конкурс председателей и сюрприз. В жюри вошли профсоюзные деятели из Красноярска, Иркутска, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани.

Команду Студенческого совета общежитий ТИУ представляли восемь человек. Капитаном стала магистрант ИСОУ Ольга Сапожникова.

"Порадовала дружеская обстановка на протяжении всего конкурса, ведь все мы ребята с общежитий и знаем, насколько важна поддержка. Интрига сохранялись до последнего, так как разрыв в баллах был минимальным. Стать лучшим студенческим советом позволила сплоченность всей нашей команды", - поделилась Ольга Сапожникова.

Второе место заняла команда Уральского государственного лесотехнического университета, третье место — Уральский государственный экономический университет.

Помимо конкурса студенты прошли образовательную программу в Школе студенческих советов самоуправления общежитий вузов округа. Ребята обучались ведению грантовой деятельности, знакомились с коммуникационной работой и с мониторингом студенческих общежитий.

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# студсовет , ТИУ

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