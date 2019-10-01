Тифлобиблиотур представят участникам конкурса "Браилиада" в Тюмени

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Тифлобиблиотур по литературным местам Тюмени презентуют участникам второго Всероссийского конкурса "Браилиада", который пройдет в реабилитационном центре "Родник" в областной столице 14 октября. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора Тюменской областной специальной библиотеки для слепых Наталья Россомахина.

"Мы решили придумать мероприятие, которое бы объединило инватуризм и литературный туризм. Когда мы разрабатывали тифлобиблиотур, мы решили подготовить аудиоэкскурсию для наших читателей. В нее включили материал, который начитала профессиональный диктор, по поэтам и писателям, которые провели в Тюмени какое-то время, либо родились здесь", — рассказала Наталья Россомахина.

Сотрудники областной библиотеки для слепых отобрали информацию о пребывании Константина Бальмонта, Федора Достоевского, Петра Ершова, Василия Жуковского, Василия Князева, Владимира Короленко, Владислава Крапивина, Надежды Лухмановой, Михаила Пришвина, Антона Чехова. Также в аудиоэкскурсию вошли статьи краеведов.

"Мы думаем, что эта аудиоэкскурсия будет полезна читателям нашей библиотеки. После презентации они смогут пользоваться этим. Познакомиться с ними может любой желающий — кто записан в нашу библиотеку, тот, кто имеют специальные тифлофлэшплееры для прослушивания в специальном формате. Захотел человек познакомиться с краеведческим материалом, взял на флэшку, прослушал", — поделилась Наталья Россомахина.

Сотрудники библиотеки для слепых давно шли к созданию тифлобибилиотура: в учреждении для незрячих есть клуб любителей краеведения "Тюменское притяжение". Кроме того, проводятся встречи с местными литераторами. Малыми тиражами здесь издают книги рельефно-точечным шрифтом Брайля.

"У нас есть внутренние библиотечные экскурсионные программы "Культурные маршруты незрячих читателей", "В гости с белой тростью". То есть предварительная работа по созданию тифлобиблиотура у нас проводилась. Сейчас она завершается циклом создания аудиоэкскурсий. В этом году — это "По литературным местам Тюмени". Потом, возможно, мы расскажем нашим читателям уже о Тобольске, Ишиме, Ялуторовске", — заключила Наталья Россомахина.

Отметим, помимо презентации тифлобиблиотура участников Всероссийского конкурса "Браилиада" ждет автобусная экскурсия. Она пройдет вечером. Профессиональный гид познакомит собравшихся с историей областной столицы, сделав акцент на личностях известных писателей и поэтов, родившихся и побывавших здесь.

Всероссийский конкурс "Браилиада" пройдет в Тюмени во второй раз. В 2019 году он соберет более 20 участников из Югры, Оренбурга, Татарстана, Москвы, Курска, Екатеринбурга. Тюменская областная региональная организация Всероссийского общества слепых представит на конкурсе две команды.

Инна Пахомова