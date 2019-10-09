Тюменская слобода внесла предложения по дорожному строительству

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Выездная встреча заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова с инициативной группой жителей Тюменской слободы, которые требуют скорейшего разрешения транспортной проблемы, сложившейся в юго-западной части города, состоялась 9 октября.

Напомним, письмо с обращением жителей Тюменской слободы губернатору области Александру Моору и главе города Руслану Кухаруку поступило в понедельник, 7 октября. За два дня до этого инициативная группа жителей микрорайона собрала более 1 тыс. 200 подписей под письмом, и, по словам тюменцев, это далеко не все, кто готов поддержать строительство дорог и развязок в новых микрорайонах.

На встрече с инициативной группой и журналистами Сергей Шустов отметил, что район активно развивается и в ближайшие годы здесь развернется масштабное строительство жилья. Помимо существующих жилых комплексов и коттеджного поселка Комарово, в перспективе в этой части города будут заселены еще 836 га земли: участки в 315 и 141 га отведены под многоквартирное жилье, еще 380 га выделено под строительство домов многодетным семьям. Численность населения увеличится до 150 тыс. человек. Однако район уже сегодня остро нуждается в дорогах и страдает от пробок. У правительства области есть понимание проблемы и планы ее решения. По мнению экспертов, разгрузить существующую транспортную инфраструктуру позволит, в частности, строительство развязок на Московском и Червишевском тракте, соединение данных трактов проездами по ряду улиц. По решению этих вопросов в городе была создана рабочая группа, в которую помимо специалистов, сотрудников администрации и представителей Главного управления строительства Тюменской области вошли инициативные тюменцы. Все участники рабочей группы уверены, что нужны развязки в районе "Центра парк" (бывший Субару центр) на Московском тракте, на Червишеском тракте, где сейчас проблема стоит наиболее остро – пробки образуются во всех направлениях, в том числе и на федеральной трассе Тюмень - Курган. Однако решение данного вопроса тормозит позиция жителей поселка Комарово, которые опасаются, что близость дороги к их домам значительно ухудшит экологическую ситуацию.

Увидев, что дискуссия зашла в тупик, жители Тюменской слободы, которые также входили в рабочую группу, решились на новый диалог с исполнительной властью. "Работа группы застопорилась на спорном моменте с развязкой, и все наши предложения, которые были зашиты в один пакет, тоже забуксовали. Поэтому мы решили создать свою рабочую группу и озвучить наши предложения отдельно, - поясняет ситуацию житель Тюменской слободы и один из инициаторов обращения к властям Михаил Гончаров. – Мы предлагаем, в первую очередь, обустройство правоповоротного съезда с Червишевского тракта на улицу Уездную до светофора. На наш взгляд, это на время разрядит обстановку. Однако, когда количество жителей увеличится, нам не обойтись без новых развязок. В целом мы поддерживаем генеральный план страительства дорог. Если смотреть на карту выше, то мы понимаем, что предлагаемый компромисс – наименьшее из зол, которые могут быть".

По словам Гончарова, сейчас в районе на всех участках утром и вечером образуются пробки и существуют всего два заезда.

Сергей Шустов отметил, что региональные и городские власти работают в постоянном диалоге с населением и стараются учесть мнения и интересы всех жителей города. Чтобы решить транспортную проблему в данном районе города, нужно также услышать пожелания не только жителей Комарово, Тюменской слободы, но и остальных людей, - жителей Тюменского района, которые каждый день ездят в город на работу, сотрудников и посетителей Медгорода, дачников и всех остальных, кто каждый день пользуется этими трассами.

"Сегодня мы встретились с инициативной группой, которая выступает за строительство развязки и устройство дорожной сети в районе Комарово и Тюменской слободы между деревней Патрушево и Комарово, рассказали о наших планах, выслушали предложения, которые учтем в дальнейшей работе", - сообщил Сергей Шустов и предложил тюменцам встретиться уже 14 октября, чтобы детально обсудить возникшие вопросы. Одно из предложений – организация правоповоротного съезда на пересечении улицы Престольной и Червишевского тракта, который позволит временно улучшить транспортную обстановку, уже принято в работу. Об этом представители Тюменской слободы уже сообщили жителям района в ВК. Они написали: "Друзья, сегодня состоялась рабочая встреча инициативной группы района "Тюменская слобода" с заместителем губернатора Шустовым Сергеем Викторовичем. Кратко обсудили те вопросы, которые мы отразили в обращении на имя губернатора А.В.Моора. Получено согласие на создание рабочей группы с представителями Главного управления строительства и иных компетентных органов по обсуждению и решению вопросов, отраженных в обращении жителей района "Тюменская слобода". С.В.Шустов также подтвердил, что в технической разработке находятся вопросы дополнительного съезда с Червишевского тракта и продления улицы Уездной. Самое главное, уже сегодня дорожники вышли для проведения подготовительных работ для обустройства дополнительного правоповоротного съезда на перекрестке улица Червишевский тракт - улица Престольная (в районе светофора). Будьте аккуратны и бдительны!"

Татьяна Тихонова