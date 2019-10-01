Алиментщик из Казанского задолжал дочери четыреста тысяч рублей

| Фото: ФССП России во Вконтакте | Фото: ФССП России во Вконтакте

Более 400 тыс. рублей задолжал своей дочери житель с. Казанское после развода с женой, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Мужчина не был официально трудоустроен, выплачивал ежемесячно по 1 тыс. рублей. Когда он устроился на работу, об этом не сообщил судебному приставу. Позже выяснилось, что мужчина уже второй месяц официально работает и заработная плата его составляет 30-40 тыс. рублей. По закону он должен был выплачивать со своего заработка 25 % в счет алиментов.

Судебным приставом был сделан перерасчет выплат по алиментам на данного гражданина, общий долг перед дочерью которого составил чуть более 400 тыс. рублей. За нарушение законодательства мужчина оштрафован на 1 тыс. рублей.