Тюменский СОБР задержал похитителей нефтепродуктов
Сотрудники специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Тюменской области оказали содействие полиции в задержании лиц, подозреваемых в совершении краж топлива через врезки в нефтепродуктопровод "Тюмень – Юргамыш", сообщает Росгвардия по Тюменской области.
Незаконный отвод от нефтепродуктопровода был обнаружен правоохранителями в пос. Чикча Тюменского района. Были задержаны с поличным трое подозреваемых в совершении кражи топлива, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.
У данных лиц изъяты автотранспорт, специальные приспособления и оборудование, при помощи которых осуществлялось хищение, а также емкости и более 800 литров дизельного топлива. В одном из гаражных кооперативов в Тюмени было обнаружено место хранения похищенного топлива.
По факту несанкционированной врезки в нефтепродуктопровод и кражи дизельного топлива возбуждено три уголовных дела. Расследование продолжается.