Тюменский СОБР задержал похитителей нефтепродуктов

| Фото: Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Тюменской области оказали содействие полиции в задержании лиц, подозреваемых в совершении краж топлива через врезки в нефтепродуктопровод "Тюмень – Юргамыш", сообщает Росгвардия по Тюменской области.

Незаконный отвод от нефтепродуктопровода был обнаружен правоохранителями в пос. Чикча Тюменского района. Были задержаны с поличным трое подозреваемых в совершении кражи топлива, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

У данных лиц изъяты автотранспорт, специальные приспособления и оборудование, при помощи которых осуществлялось хищение, а также емкости и более 800 литров дизельного топлива. В одном из гаражных кооперативов в Тюмени было обнаружено место хранения похищенного топлива.

По факту несанкционированной врезки в нефтепродуктопровод и кражи дизельного топлива возбуждено три уголовных дела. Расследование продолжается.