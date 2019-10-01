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Тюменский СОБР задержал похитителей нефтепродуктов

Происшествия, 13:04 10 октября 2019

Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Тюменской области оказали содействие полиции в задержании лиц, подозреваемых в совершении краж топлива через врезки в нефтепродуктопровод "Тюмень – Юргамыш", сообщает Росгвардия по Тюменской области.

Незаконный отвод от нефтепродуктопровода был обнаружен правоохранителями в пос. Чикча Тюменского района. Были задержаны с поличным трое подозреваемых в совершении кражи топлива, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

У данных лиц изъяты автотранспорт, специальные приспособления и оборудование, при помощи которых осуществлялось хищение, а также емкости и более 800 литров дизельного топлива. В одном из гаражных кооперативов в Тюмени было обнаружено место хранения похищенного топлива.

По факту несанкционированной врезки в нефтепродуктопровод и кражи дизельного топлива возбуждено три уголовных дела. Расследование продолжается.

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# нефтепродукты , похищение , Росгвардия , СОБР

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