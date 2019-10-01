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В центре Тюмени сгорела иномарка

Происшествия, 15:16 10 октября 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Легковой автомобиль сгорел на парковке на ул. Малыгина в Тюмени 10 октября. В машине полностью выгорел моторный отсек, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о том, что произошел хлопок c последующим возгоранием в легковом автомобиле Datsun поступило на пульт дежурного в 14 часов 9 минут.

ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

На место происшествия выехали шесть пожарных. Спасатели полностью потушили автомобиль к 14 часам 25 минутам. Огонь повредил стоявший рядом автомобиль. Причины происшествия и ущерб в настоящее время устанавливают дознаватели.

ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Николай Ступников

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# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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