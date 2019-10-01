Алексей Райдер: региональный департамент образования взял на контроль инцидент в Боровской школе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инцидент в Боровской школе №2 взят на контроль департаментом образования Тюменской области. Об этом заявил директор департамента Алексей Райдер.

"Сегодняшний инцидент в Боровской школе №2 говорит о системном упущении организации работы в целом. У нас есть вопросы к руководству школы. Управление образования администрации Тюменского района проводит служебное расследование. Наши оценки, решения не заставят себя долго ждать. Для нас для всех это хороший урок. Подобная ситуация региону не свойственна, но если факт имеет место, значит, не все у нас под бдительным контролем. Будем делать выводы", - сказал Алексей Райдер.

Напомним, учителя ОБЖ Боровской школы №2 уволили после конфликта с 9-классниками во время урока 10 октября. Фрагмент инцидента, где учитель допускает оскорбления в адрес школьников, в том числе и нецензурные слова, был выложен в соцсетях. По словам начальника управления образования Тюменского района, Ольги Буториной, учитель уволен. С учащимися работает психолог. Сотрудники районного управления образования изучают документацию школы, проводят служебное расследование.

В свою очередь, региональный следком начал доследственную проверку по сообщению СМИ о том, что в школе пос. Боровский учитель избил учеников девятого класса на уроке ОБЖ. Следователи проверят доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Анжела Лебедева