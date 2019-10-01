Тюменцев приглашают на экономический форум в Сочи

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Экономический форум регионов России "ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции" пройдет в Сочи (МКК "Роза Холл", горный курорт "Роза Хутор") с 30 октября по 1 ноября, сообщает "Деловой портал регионального правительства".

Форум проходит для консолидации на единой площадке представителей власти, бизнеса и общественных организаций для обсуждения ключевых тенденций развития курортной и спортивной инфраструктуры, эффективного использования наследия масштабных спортивных событий и создания условий для привлечения инвестиций в производство, услуги, туризм.

Первый день форума будет посвящен вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. Основными темами сессий станут вопросы поддержки бизнеса и развития территорий, реализации национальных проектов и федеральных целевых программ.

Во второй день пройдут две параллельные деловые программы, содержащие лучшие кейсы и инициативы в области туризма и индустрии спорта.

В рамках третьего дня запланировано проведение образовательных курсов для участников мероприятия от партнера форума – Российского Международного Олимпийского Университета.

Также планируется проведение консультаций экспертами и представителями профильных ведомств для предпринимателей в рамках менторских гостиных.

Для участия в форуме необходима предварительная регистрации на сайте.

Дополнительные вопросы по участию возможно уточнить у Валерии Переворкиной, координатора по работе с участниками Форума: 8 (862) 448-93-35, 8 (989) 162-30-11, perevorkina@rivsochi.ru.