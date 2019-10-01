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Житель Казанского арестован за пьяную езду

Происшествия, 14:21 11 октября 2019

r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Арест на трое суток получил за пьяную езду житель села Казанское, сообщает областная служба судебных приставов.

За управление автомобилем в нетрезвом виде мужчину временно лишили водительских прав и назначили ему штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако платить селянин не спешил, за что получил 110 часов обязательных работ.

Но эти меры должник также игнорировал. За нарушение сроков исполнения решения суда судья назначил ему арест на трое суток. Административный арест не отменяет предыдущие меры наказания, поэтому мужчина также обязан будет отработать положенные часы и оплатить штраф.

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# Казанское , судебные приставы , штрафы

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