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Двенадцать дубов высадили на Комсомольском проспекте в Тобольске

Общество, 17:27 11 октября 2019

пресс-служба ТРО "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия"

12 черешчатых молодых дубов высадили на одной из сторон Комсомольского проспекта в Тобольске, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Участие в экологическом субботнике приняли члены фракции "Единая Россия" в Тобольской городской думе — руководитель фракции Светлана Журавлева и депутаты Юрий Ронжин, Александр Кель, Валентина Беспалова, Екатерина Шанина.

Саженцы дубов привезли из Тобольского питомника декоративных растений семьи Михайловых. По словам Алексея Михайлова, он привез дубы с Урала. Супруга Алексея Михайлова Людмила отметила, что всегда мечтала посадить в Тобольске дубовую аллею. "Мечты сбываются, и я безумно этому рада", – рассказала она.

Дубы на Комсомольском проспекте Тобольска будут соседствовать с липами – их высадили несколько лет назад по инициативе директора Тобольского ПАТП, члена фракции "Единая Россия" в гордуме Сергея Кугаевского.

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# высадка , деревья , Единая Россия , озеленение , Тобольск

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