Девять миллионов жителей Японии могут быть эвакуированы из-за тайфуна

| Фото: Reuters / Kyodo | Фото: Reuters / Kyodo

Для девяти миллионов человек в Японии местные власти объявили эвакуацию или выпустили рекомендации эвакуироваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Объявление об эвакуации означает, что существует непосредственная угроза для жизни и здоровья. К вечеру 12 октября эвакуация объявлена для 1,12 млн человек. Еще 7,97 млн человек получили рекомендацию эвакуироваться.

Ранее в ряде городов семи префектур, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.

Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. Сейчас давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 45 метров в секунду, при порывах - до 65 метров в секунду. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), из-за которого погибли 1 тыс. 269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.