Александр Моор: участие в конкурсе "Лидеры России" - возможность заявить о себе на всю страну

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Участвовать во всероссийском конкурсе "Лидеры России", чтобы заявить о своих управленческих качествах и реализовать полезный для региона социальный проект, призвал тюменцев губернатор Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"За два года победителями конкурса от Тюменской области стали пять человек. Cотрудник "РН –Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарёв, замминистра МВД Северной Осетии Пётр Вагин, заместитель генерального директора по экономике и финансам "ЛУКОЙЛ-Транс" Денис Анилов выиграли конкурс в 2019 году. В числе наставников: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минстроя РФ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин", - отметил Александр Моор.

| Фото: с личной страница Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страница Александра Моора во ВКонтакте

Глава региона выразил уверенность в том, что у каждого участника из Тюменской области есть шансы на победу на всероссийском конкурсе.