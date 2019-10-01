  • 12 октября 201912.10.2019суббота
  • USD64,2237
    EUR70,7296
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Александр Моор: участие в конкурсе "Лидеры России" - возможность заявить о себе на всю страну

Губернатор, 17:20 12 октября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Участвовать во всероссийском конкурсе "Лидеры России", чтобы заявить о своих управленческих качествах и реализовать полезный для региона социальный проект, призвал тюменцев губернатор Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"За два года победителями конкурса от Тюменской области стали пять человек. Cотрудник "РН –Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарёв, замминистра МВД Северной Осетии Пётр Вагин, заместитель генерального директора по экономике и финансам "ЛУКОЙЛ-Транс" Денис Анилов выиграли конкурс в 2019 году. В числе наставников: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минстроя РФ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин", - отметил Александр Моор.

с личной страница Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страница Александра Моора во ВКонтакте

Глава региона выразил уверенность в том, что у каждого участника из Тюменской области есть шансы на победу на всероссийском конкурсе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Лидеры России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 12.10.2019Александр Моор: участие в конкурсе "Лидеры России" - возможность заявить о себе на всю страну
20:49 09.10.2019В Юргинском благоустроят центральный парк, за который проголосовали жители
15:27 09.10.2019В Юрге и Голышманово появится комплекс по производству мяса бройлеров
11:36 09.10.2019В Юргинском планируют увеличить мощность водоочистных сооружений