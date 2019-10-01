"Зеленый" флот для Арктики создадут к 202 году

К 2021 году на верфи "Звезда" в Приморском крае будет заложен пилотный газовоз для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2". Всего будет построено пять судов "зеленой" серии Совкомфлота, сообщает ИА "Север-Пресс".

К 2023 году флот компании будет включать 11 танкеров на сжиженном природном газе, использование которого позволяет исключить вредные выбросы.

"Завод "Звезда" будет центром создания нового поколения "зеленого" флота, который будет работать в Арктике и обеспечивать радикальное снижение выбросов в окружающую природу вредных примесей", — отметил председатель совета директоров компании "Совкомфлот" Сергей Франк.

По его словам, в настоящее время три танкера класса "Афрамакс" на СПГ компании "Совкомфлот" выполняют рейсы по Северному морскому пути из портов Приморск и Мурманск в Китай.