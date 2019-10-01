ТюмГУ приглашает получить международный сертификат

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Центр языкового тестирования при кафедре немецкой филологии ТюмГУ приглашает всех желающих на сессию онлайн-тестирования по немецкому языку. По его итогам выдается международный сертификат, подтверждающий уровень владения немецким языком по общеевропейской шкале, сообщает сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

При соответствующем уровне владения языком этот документ открывает перспективы участия в летних языковых курсах DAAD, в программе педагогических обменов PAD и в международной летней школе Технического университета Брауншвейга.

Осенняя сессия тестирования пройдет 15 октября в 17 и в 18 часов. Предпочтительное для участника время необходимо указать в заявке. В каждом потоке по 16 мест. Они предоставляются по мере поступления заявок. Продолжительность мероприятия, включая регистрацию, 60 минут. Тестирование бесплатное.

Сессия пройдет в первом корпусе ТюмГУ по адресу ул. Республики, 9 в ауд. 301. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Заявку на участие следует подавать по электронной почте robert.oertel@mail.ru.