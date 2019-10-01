Тюменцы помогли сборной выиграть первенство России по футболу

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Победой сборной региона "Урал и Западная Сибирь", почти полностью составленной из воспитанников ФК "Тюмень", завершилось первенство России по футболу среди сборных команд, составленных из ребят 2004 года рождения. Первенство состоялось в Нижегородской области, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

В финале сборная оказалась лучше футболистов из Москвы. Основное время лучшего не выявило – 3:3. Москвичам забивали только тюменцы – Аветис Алексанян, Иван Зазвонкин и Олег Малюкин.

В серии пенальти удача была на стороне сборной "Урала и Западной Сибири" – 4:2. 11-метровые у победителей реализовали тюменцы Иван Зазвонкин, Дмитрий Быков, Аветис Алексанян, а также воспитанник команды "Урал-УрФА" из Екатеринбурга Данил Баженов.

По итогам первенства России лучшим вратарем соревнований был признан тюменец Вячеслав Эргардт. Приз лучшего футболиста турнира получил Иван Зазвонкин.