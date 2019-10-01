Александр Моор: труженики АПК - гордость региона

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Агропром Тюменской области – гордость региона. За всем этим стоят люди, которые трудятся в полях и на фермах, те, кто сердцем выбрал это благородное дело – работу на земле. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Наши зерно, овощи пользуются спросом и внутри страны, и на международном рынке. Территория региона - зона рискованного земледелия - является лидером по селекции, обошла по урожайности области с более благоприятными погодными условиями и плодородными землями. Всем этим мы обязаны труженикам полей", - отметил глава региона.

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Гордость Юргинского района – династия Коноваловых. Потомственный механизатор Анатолий Коновалов уже в семь лет помогал отцу на колхозных полях, а повзрослев, пошел по стопам отца. Спустя 30 лет может легко отремонтировать любой агрегат, помогает молодым трактористам советом и делом.

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

45 лет трудится в сельском хозяйстве Александр Гейн – житель Викуловского района. Обращаться с техникой его научил отец – комбайнер. Много лет Александр посвятил работе на земле, последние восемь лет - животноводству. Своих детей механизатор тоже приучил к деревенскому труду, они продолжают династию.

"В каждом районе Тюменской области, в каждом хозяйстве трудятся замечательные и трудолюбивые люди, достойные уважения и восхищения. Сегодня, в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, я и все жители региона, говорим вам спасибо!", - сказал Александр Моор.