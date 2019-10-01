Тюменцев бесплатно обучат продвижению бизнеса в соцсетях

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Бесплатный тренинг "Продвижение бизнеса в социальных сетях: от создания стратегии до привлечения клиентов" проведет для тюменцев коммерческий директор рекламного агентства NÉRPA agency, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

На занятии будут подробно разобраны такие темы как "Аудитория и статистика социальных сетей", "Какому бизнесу подходят социальные сети", "Как создать стратегию бренда на основе анализа конкурентов и собственного бренда" и другие.

Участие в тренинге бесплатное, необходима регистрация по ссылке. Телефон для справок: 8-982-932-10-19. Встреча пройдет 15 октября в тюменском технопарке по адресу ул. Республики, 142, начало в 10 часов.