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Тюменцев бесплатно обучат продвижению бизнеса в соцсетях

Общество, 15:49 14 октября 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Бесплатный тренинг "Продвижение бизнеса в социальных сетях: от создания стратегии до привлечения клиентов" проведет для тюменцев коммерческий директор рекламного агентства NÉRPA agency, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

На занятии будут подробно разобраны такие темы как "Аудитория и статистика социальных сетей", "Какому бизнесу подходят социальные сети", "Как создать стратегию бренда на основе анализа конкурентов и собственного бренда" и другие.

Участие в тренинге бесплатное, необходима регистрация по ссылке. Телефон для справок: 8-982-932-10-19. Встреча пройдет 15 октября в тюменском технопарке по адресу ул. Республики, 142, начало в 10 часов.

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# инвестиционное агентство , тренинг

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