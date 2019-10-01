В третьем сезоне "Лидеров России" появятся новые специализации

Запуск профессиональных специализаций "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии", которые позволят отобрать успешных управленцев для данных сфер, одно из нововведений третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" 2019-2020 гг.

Вторым новшеством конкурса стало изменение формата теста общих знаний. Теперь он носит обучающий характер и для его прохождения даются три попытки. Засчитывается лучший результат.

В новом сезоне конкурса уже на этапе окружных полуфиналов у участников появится возможность познакомиться с представителями региональной власти и владельцами крупного регионального и федерального бизнеса, завести связи на местах и попробовать решить реальные задачи, стоящие перед регионом.

В этом сезоне, как и в предыдущем, все участники будут реализовывать социальный проект, который принесет пользу каждому региону. По опыту прошлого года многие проекты были поддержаны региональными властями и продолжают развиваться.

Конкурс состоит из следующих этапов:

Этап 1: онлайн-регистрация участников 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).

Этап 2: дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.).

Этап 3: очные полуфиналы в восьми федеральных округах (январь–март 2020 г.).

Этап 4: суперфинал (март 2020 г.).

Призы:

· Наставниками для победителей конкурса станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса.

· 300 финалистов получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов.

· Из числа победителей отбираются участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

· Каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получит рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR специалистов.

· Победители и финалисты конкурса по специализации "Наука" получат возможность:

занять должности в ведущих вузах и научных организациях, крупных корпорациях, управленческие позиции в профильном министерстве, а также в регионах, в которых реализуются программы развития НОЦ и др.;

получить членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию;

повысить свою квалификацию в ведущих вузах страны;

получить в наставники членов Совета при президенте РФ по науке и образованию, ведущих российских ученых, государственных деятелей и руководителей крупных корпораций.

· У победителей конкурса по специализации "Здравоохранение" появится возможность:

занять высокие должности в Минздраве России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях;

повысить свою квалификацию в ведущих вузах страны;

получить в наставники лучших специалистов России в области охраны здоровья, ведущих врачей и управленцев в сфере здравоохранения.

· Победители конкурса "Лидеры России" по специализации "Финансы и технологии" получат возможность:

пройти обучение по программе развития цифровых навыков (ICL);

занять позиции управленческого уровня внутри экосистемы Сбербанка;

получить в наставники: президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, а также топ-менеджеров Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему.

Напомним, запуск третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" 2019-2020 гг. президент России, председатель Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Владимир Путин поддержал 4 октября 2019 года. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", который прошел в Сочи в образовательном центре "Сириус".

Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017-2018 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тыс. заявок). За два года назначения на высокие позиции получили 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта "Лидеры России" могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса лидерыроссии.рф.