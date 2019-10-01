Юные экологи Ярковского района представят проекты на областной конференции

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Победители XXI экологической конференции "Сохраним нашу Землю голубой и зеленой" представят Казанский район в области, сообщает администрация муниципалитета.

Конференция прошла на базе Гилевской средней школы. В ней участвовали 60 юных экологов-исследователей из 15 школ.

Учащиеся защищали научно-исследовательские работы на четырех секциях: "Ботаника и экология растений", "Зоология и экология позвоночных и беспозвоночных", "Ландшафтная, воздушная и водная экология", рефераты. В очередной раз участники конференции поразили членов жюри изделиями из природного материала, овощей, выращенных на пришкольном опытном участке и выставкой рисунков.

Наибольшее количество призовых мест получили обучающиеся Ярковской, Варваринской, Дубровинской, Гилевской средних школ. Победители районной экологической конференции продолжат работу на областном форуме юных экологов.