Конкурс "Кадет года - 2020" начался в Тюмени

| Фото: Тюменского президентского кадетского училища | Фото: Тюменского президентского кадетского училища

Общеучилищный конкурс "Кадет года – 2020" в шестой раз стартовал в Тюменском президентском кадетском училище.

На торжественном открытии кадет напутствовал словом заместитель начальника училища по воспитательной работе Владимир Свалов. Он подчеркнул, что конкурс – стартовая площадка для каждого учащегося, где кадеты могут проявить себя, показать свои способности, знания и умения, физическую и строевую подготовку.

"Стать победителем и получить звание "Кадет года" очень почетно и вместе с тем очень трудно. Надеюсь, что это будет честная, справедливая борьба, где победит сильнейший. Желаю участникам продемонстрировать высокий уровень интеллектуальных способностей, показать хорошие спортивные результаты и раскрыть свой творческий потенциал", - обратился к кадетам Владимир Свалов.

К 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне участникам подготовили особенные испытания. Все этапы конкурса будут непосредственно связаны с историческими событиями тех лет, пояснили ведущие мероприятия кадет 8 "А" класса Данил Мельников и кадет 8 "В" класса Михаил Бурков. На звание "Кадет года – 2020" претендует 32 кадета 5-11 курсов. К маю 2020 года назовут победителей в номинациях "Самый творческий кадет", "Самый умный кадет", "Самый спортивный кадет".

Определять победителей будет компетентное жюри под председательством начальника училища генерал-майора Михаила Логинова. В состав жюри вошли заместитель начальника училища по учебной работе Евгения Станкевич, заместитель начальника по воспитательной работе Владимир Свалов, заместитель начальника по инновационным образовательным технологиям Валерий Петров, заместитель начальника училища по материально-техническому обеспечению Николай Тригуб, заведующий учебным отделом Наталья Старостина, заведующий отделом воспитательной работы Сергей Понамарёв, председатель Совета родителей училища Артур Мордасов, председатель Совета кадет училища кадет 11 курса Николай Осипчук.

Подведение итогов и награждение победителей будет проходить в мае 2020 года. На это мероприятие планируется пригласить ветеранов Великой Отечественной войны и представителей Совета ветеранов города.

Ирина Ромашкина