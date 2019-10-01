Память купчихи Екатерины Гусевой планируют увековечить в Ялуторовске

| Паровая мельница. Фото: администрация Ялуторовска | Паровая мельница. Фото: администрация Ялуторовска

Памятник купчихе Екатерине Гусевой планируют установить в Ялуторовске. Над ее собирательным образом работает автор, почетный гражданин города Владимир Шарапов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Ирина Мелкова, скульптор Владимир Шарапов выступил с докладом "В камне и бронзе: опыт увековечения памяти земляков-предпринимателей и меценатов Ялуторовска" на научно-практической конференции "Мамонтовы, Балакшины, Гусевы — золотой фонд российского купечества", которая состоялась в администрации города 15 октября.

"Владимир Шарапов является автором бюстов Саввы Ивановича Мамонтова, а бюст купца Александра Николаевича Балакшина он представили на Зеленом бульваре города в 2019 году. Сейчас скульптор работает над собирательным образом купчихи Екатерины Гусевой, которая является основателем промышленности в городе. Она первой построила паровую мельницу", — рассказала Ирина Мелкова.

Она отметила, что не сохранилось ни одной фотографии Екатерины Гусевой. По воспоминаниям старожилов, описанию из писем известных людей города. По словам Ирины Мелковой, собирательный образ уже создается, но они надеются, что жители Ялуторовска смогут помочь им в этом деле.

"Возможно, у кого-то из ялуторовчан есть достоверная информация, сохранились архивные фотографии. Было бы здорово, если бы нам предоставили материалы нам, в комитет по культуре и туризму, в администрацию города или музей. Всем миром мы найдем снимок, на котором запечатлена Екатерина Гусева. Она внесла огромный вклад в развитие города. По воспоминаниям ее современников, Екатерина Гусева была человечной женщиной, помогала всем, чем могла — и людям, и гимназии, построила больницу. Это настоящий предприниматель-меценат", — поделилась председатель комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска.

В будущем готовую скульптуру Екатерины Гусевой планируют установить на Зеленом бульваре (ул. Новикова), который уже украсили бюстами А.Н. Балакшина, поэтессы Юлии Друниной.

Отметим, научно-практическая конференция "Мамонтовы, Балакшины, Гусевы — золотой фонд российского купечества" прошла в конференц-зале администрации Ялуторовска 15 октября в рамках на Мамонтовских дней, посвященных 178-летию со дня рождения С.И. Мамонтова.

Помимо скульптора Владимира Шарапова выступили ученые из Тюмени. Руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации "Российское общественное объединение экономистов-аграрников", доцент ТюмГУ Сергей Пахомчик познакомил собравшихся с докладом "Феномен А.Н. Балакшина как известного сибирского предпринимателя начала XX века". После свой доклад о наследии этого купца в контексте современных экономических вызовов представил доцент ТюмГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Вакорин. Следом аспирант Государственного аграрного университета Северного Зауралья Николай Кротков зачитал доклад "Сравнительный анализ конъюнктуры сельскохозяйственных молочных кооперативов Тюменской области и союза сибирских маслодельных артелей".

Член правления благотворительного фонда содействия культуре и искусства им. С. И. Мамонтова Ольга Шарапова презентовала альманах "Явлутур-городок", отражающий наследие ялуторовских предпринимателей и меценатов.

После докладов состоялась дискуссия. "Надеемся, что решения, принятые на конференции, будут воплощаться в жизнь. У нас проходили первые Балакшинские чтения и конференция "Мамонтовы". Тогда в резолюции писали о необходимости создания памятника Балакшину — его установили в этом году. Также говорилось об обустройстве музея Саввы Мамонтова. В этом деле у нас тоже есть подвижки. Другие рекомендации научно-практической конференции претворяются в жизнь. Есть конкретные результаты", — заключила Ирина Мелкова.

Отметим, мероприятия, посвященные 178-летию со дня рождения С.И. Мамонтова, продолжаются. Так, в рамках Мамонтовских дней 18 и 25 октября пройдут показы спектаклей молодежного театра "ФормАТ" — "Вниз головой" и "Конек-горбунок" в современной трактовке.

Инна Пахомова