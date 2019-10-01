Тюменскую продукцию оценят эксперты-профессионалы

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Новшеством конкурса "Тюменская марка"-2019, который стартовал в августе, стало привлечение профессиональных экспертов, которые при посещении предприятий будут проводить актуальные консультации для бизнеса.

Одним из экспертов, сообщает пресс-служба областной думы стал депутат, президент группы компаний "Автоград" Алексей Салмин.

В октябре он в составе конкурсной комиссии посетил ряд предприятий малого и среднего бизнеса в Тюмени. В рамках образовательной сессии для предпринимателей депутат стал спикером деловой программы "Что нам ожидать от цифровой экономики".

"Конкурс "Тюменская марка" – полезная форма поддержки предпринимателей, - считает он. - Хорошая перспектива быть увиденными и услышанными. Я получил много положительных эмоций при посещении различных предприятий, о которых ранее не знал, не был знаком с их продукцией. Увиденное поражает разнообразием представляемых продуктов и их качеством".

Конкурс "Тюменская марка"-2019 завершится открытой выставкой продукции, выпускающейся на предприятиях малого и среднего бизнеса Тюмени и Тюменской области. Победители конкурса получат субсидии от 80 до 150 тыс. рублей.