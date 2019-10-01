Тюменский "Рубин" сыграет с китайским клубом "КРС-БСУ"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Гостевой матч чемпионата Высшей хоккейной лиги проведут в Пекине хоккеисты тюменского "Рубина" 17 октября, сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Михаила Звягина встретятся с командой "КРС-БСУ". В общей таблице ВХЛ представители столицы Поднебесной занимают 20-е место, набрав 14 очков. В своей конференции подопечные Марка Кампела идут восьмыми.

Противостояние с рубиновцами станет для них первым в серии из четырех домашних матчей. В предыдущем поединке "КРС-БСУ" одолел в Челябинске "Челмет" - 4:2. Дубль у гостей оформил Кристофер Сето.

В четырех последних выездных матчах, помимо "Челмета", пекинцы одолели в Учалах "Горняк" (3:1) и ни разу не проиграли в основное время. Курганскому "Зауралью" удалось победить "КРС-БСУ" по буллитам (1:0), а орский "Южный Урал" дожал команду Кампела в овертайме (4:3).

Матч "Рубина" в Пекине начнется в 16 часов 30 минут по тюменскому времени.