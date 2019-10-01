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В Тюмени проходят учения Росгвардии

Общество, 13:29 17 октября 2019

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В оперативно-тактическом учении Росгвардии принимают участие военнослужащие и сотрудники ведомства в Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.

"Основными целями маневров являются проверка готовности территориального управления Росгвардии к выполнению служебно-боевых задач, совершенствование практики, повышение уровня взаимодействия в ходе выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Сотрудники ведомства отрабатывают вопросы по обеспечению общественной и государственной безопасности, а также задачи по пресечению массовых беспорядков и борьбе с незаконными вооруженными формированиями, террористическими группами.

"Основные действия подразделений проходят в территориальном органе и на учебном полигоне", — рассказали в ведомстве.

Отметим, оперативно-тактическое учение Росгвардии под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова проходит в стране с 15 по 17 октября. Оно станет завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сотрудников ведомства в 2019 году.

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# Росгвардия , учение

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