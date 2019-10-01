Тюменский "Рубин" расстался с тремя игроками

| Фото: пресс-служба ХК "Рубин" | Фото: пресс-служба ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" прекратил трудовые отношения с тремя игроками, сообщает пресс-служба клуба.

Контракты расторгнуты с защитником Андреем Алексеевым, нападающими Андреем Мниховичем и Егором Чугуевым. Генеральный менеджер сибирского клуба Николай Бабенко поблагодарил игроков за работу.

"Андрей Мнихович не вписался в общую игровую модель команды. Егор Чугуев приносил "Рубину" большую пользу на старте чемпионата, но, к сожалению, получил серьезную травму. Лечение и восстановление могут продлиться месяцев пять. В сложившейся ситуации мы приняли обоюдное решение расторгнуть контракт, выплатив Чугуеву положенные по договору деньги", - отметил Николай Бабенко .

Андрей Алексеев испытывал проблемы со здоровьем еще во время подготовки к сезону. Ему давали отдохнуть, когда шел тренировочный процесс. Алексеев получал необходимую медицинскую помощь, но проблема вновь давала о себе знать. Клуб и игрок пришли к взаимопониманию и решили расстаться.