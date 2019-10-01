Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

| Фото: Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора | Фото: Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора

Кешью - орех с самой низкой калорийностью возглавил возглавил рейтинг Роспотребнадзора самых полезных орехов, сообщает пресс-служба ведомства.

Калорийностью кешью - 554 ккал на 100 граммов. Орех активизирует обмен белка и жирных кислот в клетках, понижает уровень холестерина, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, а также укрепляет иммунитет.

На втором месте в рейтинге пользы - лесной орех. Его калорийность - 651 ккал на 100 граммов. Он полезен при физических нагрузках, предотвращает онкологические заболевания, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Лесной орех показан при заболеваниях сосудов, а также кормящим мамам.

Третье место - у грецкого ореха - 654 ккал на 100 граммов. Он улучшает память, снижает уровень холестерина в крови и приводит в норму работу кишечника. Диетологи рекомендуют грецкий орех для укрепления кровеносных сосудов.

Далее в рейтинге полезности Роспотребнадзора - арахис, кедровые орешки и миндаль.

По словам экспертов, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, они обладают высокой пищевой ценностью за счет высокого содержания жирового компонента (45-60%) и являются высококалорийными продуктами (550-650 ккал в 100 г). Орехи содержат высокое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега 3.

Орехи следует употреблять один-два раза в неделю, небольшими порциями (около 35 г). Совместное употребление орехов и зерновых (например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки) усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.

Некоторые исследования указывают на то, что у людей, регулярно потребляющих орехи, сокращается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также уменьшается концентрация холестерина в крови.

Орехи, как правило, имеют очень низкий гипогликемический индекс, и поэтому их рекомендуют включать в свою диету людям, страдающим сахарным диабетом.

Частое употребление большого количество орехов в пище может привести к проблемам со здоровьем. Специалисты советуют покупать орехи только в местах санкционированной торговли, спрашивать у продавцов документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Стоит также обращать внимание на сроки годности орехов – обычно он не превышает полгода. Лучше брать орехи в промышленной упаковке, так как покупая на развес, часто можно приобрести некачественный продукт. Дома следует хранить орехи в герметичной таре в сухом месте.

Ирина Ромашкина