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В Тюмени устраняют порыв на теплотрассе в "Европейском"

Происшествия, 15:00 18 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для жителей девяти домов в микрорайоне "Европейский" ограничена подача тепла из-за коммунальной аварии, которая произошла утром 18 октября, сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в "УСТЭК".

Повреждение тепловой сети произошло в районе ул. Алебашевская, 19. Бригады оперативных служб выехали на место инцидента и произвели отключение участка. Для безопасности выставлены ограждения, к месту работ ограничен доступ прохожих.

Причины повреждения покажет обследование трубопровода, отмечают в УСТЭК. Устранить его планируется в течение суток.

В единой теплоснабжающей компании напоминают, что при обнаружении на улице повреждения теплосети необходимо сообщить по телефону 38-62-00.

Николай Ступников

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# порыв теплотрассы , УСТЭК

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