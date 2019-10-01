  • 21 октября 201921.10.2019понедельник
  • USD63,9542
    EUR71,1299
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер южный

Заводоуковцы признаются в любви к городу

Общество, 09:11 21 октября 2019

zavodoukovsk.admtyumen.ru

Признаться в любви к родному городу сможет каждый заводоуковец. Для этого нужно стать участником флешмоба "Я люблю свой город!", сообщает администрация городского округа.

Акция проходит в поддержку конкурса малых городов и исторических поселений, который стартует 23 октября в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Суть флешмоба: заводоуковцам предлагают записать небольшое видео, в котором они рассказывают, за что они любят свой город, о его богатой истории, об удивительных местах или удивительных людях, живущих рядом с ними.

Чтобы стать участником акции, необходимо опубликовать свое видео в социальных сетях с хештегом #городаменяютсядлянас до 25 октября.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , Заводоуковск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:33 21.10.2019Мешок сахара можно выиграть на ярмарке в Исетске
09:22 21.10.2019Минстрой разработал памятку по безопасному использованию газа в быту
09:11 21.10.2019Заводоуковцы признаются в любви к городу
09:00 21.10.2019Международная олимпиада для иностранных абитуриентов магистратуры пройдет в ТюмГУ