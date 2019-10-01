Заводоуковцы признаются в любви к городу

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Признаться в любви к родному городу сможет каждый заводоуковец. Для этого нужно стать участником флешмоба "Я люблю свой город!", сообщает администрация городского округа.

Акция проходит в поддержку конкурса малых городов и исторических поселений, который стартует 23 октября в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Суть флешмоба: заводоуковцам предлагают записать небольшое видео, в котором они рассказывают, за что они любят свой город, о его богатой истории, об удивительных местах или удивительных людях, живущих рядом с ними.

Чтобы стать участником акции, необходимо опубликовать свое видео в социальных сетях с хештегом #городаменяютсядлянас до 25 октября.