Многоборье по настольным спортивным играм прошло в Упоровском районе

| Фото: администрация Упоровского муниципального района | Фото: администрация Упоровского муниципального района

Турнир по многоборью настольных спортивных игр среди людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках практического семинара по обучению новым спортивным играм прошел в Упорово 19 октября.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник управления по работе с территорией администрации Упоровского района Марина Сорокина, соревнования и семинар провела член рабочей группы по формированию здорового образа жизни Общественной палаты Тюменской области Елена Яковенко.

"В многоборье приехали поучаствовать 36 активистов районной организации Всероссийского общества инвалидов из семи сельских поселений. Они открыли для себя пять новых видов настольных игр со сложными названиями: новус, джакколо, шаффлборд, корнхол, кульбутто", - рассказала Марина Сорокина.

По сумме результатов в каждой игре победителями турнира стали Валерий Просекин из Упорово среди мужчин и Наталья Зятькова среди женщин. Медали и грамоты за вторые места вручили Галине Бересневой из райцентра и Николаю Аникину из Липихи, за третьи – Игнатию Кракову из Поспеловой и Людмиле Михайловой из Нижнеманая.

В рамках гранта губернатора Тюменской области "Инклюзивные настольные спортивные игры для детей и подростков" Играем вместе" в турнире приняли участие и дети. В этой возрастной категории судьи определили по два победителя среди школьников и дошкольников. Ими стали Николай Василинец, Артем Буркалин, Александра Шарапова и София Зиямединова.

"Игры полезные и интересные для любого возраста. Соревнования шли настолько увлекательно, что на ту часть зала в спорткомплексе "Ладья", где они проходили, пришли девочки-волейболистки и стали полноценными участницами состязаний. Эти виды настольных игр обязательно должны быть в наших спортивных организациях", - отметила представитель администрации муниципалитета.

Ирина Кургузова