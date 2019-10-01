Пожар на заводе "ПолимерПласт" в Тюмени потушен

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Открытое горение на заводе "ПолимерПласт" ликвидировано в 15 часов 32 минуты, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Напомним, на предприятии по адресу ул. Бабарынка, 56, стр. 5 загорелся арочный ангар, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14 часов 29 мин.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделенияв 14 часов 32 минуты ангар по всей площади был охвачен огнем изнутри.

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

К тушению привлекались 76 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 60 человек и 17 единицы техники. К 15 часам 32 минутам пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара погибших и пострадавших нет.