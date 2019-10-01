Около шестидесяти километров тротуаров построят в Тюменском районе

| Фото: Росавтодор во ВКонтакте | Фото: Росавтодор во ВКонтакте

59,2 км тротуаров построят дорожники в Тюменском районе в 2019 году, сообщает пресс-служба главы района.

Несколько километров новых тротуаров в Каскаринском, Боровском, Московском, Червишевском, Винзилинском и других муниципальных образованиях появились в 2019 году в Тюменском районе помимо дорог. Завершается обустройство тротуаров в с. Чикча.

Завершая сезон дорожных работ 2019 года, администрация Тюменского района формирует предложения по ремонту на следующий год на основании заявок от сельских поселений. "Есть уверенность, что набранный благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" темп ремонта и строительства столичный удержит и в 2020 году", — рассказали в пресс-службе главы Тюменского района.