В Ялуторовском районе завершается строительство двух животноводческих ферм

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Строительство животноводческих ферм в дер. Прогресс и с. Старый Кавдык близится к завершению, сообщает администрация Ялуторовского района.

В ОАО "Приозёрное" летом 2019 года возвели коровник на 200 голов дойного стада с молочным блоком. "К этому строительству предприятие шло несколько лет. Специально для этого мы со специалистами ездили, изучали опыт других, побывали даже в ближнем зарубежье. Хотелось, чтобы получилось и надолго, и практично, и в ногу со временем", – говорит главный инженер предприятия Игорь Коршунов. В результате остановились на сооружении из оцинкованных каркасов и сэндвич-панелей.

К работе подрядная организация приступила в начале июня. И на сегодняшний день задание практически готово к вводу в эксплуатацию. Рабочие завершают кровельные работы, обшивают цоколь. Внутри устанавливают систему шнекового навозоудаления, готовы стойловые места для коров, монтируют вентиляцию и рельсы для доильных аппаратов фирмы "DeLaval". К коровнику пристроили молочный блок. В нем оборудуют два танка-охладителя вместительностью 12 тонн, обустроят бытовые помещения для сотрудников и душевую комнату.

Коровник в СПК "Садовод" дер. Прогресс готов принять 160 голов крупного рогатого скота. Помещение выросло за четыре месяца на месте старого родильного отделения. Прежними остались лишь фундамент и часть стен. В отличие от старокавдыкского, здание построено по традиционному принципу: из пеноблоков, стены оштукатурены и побелены. Уже установлены пластиковые окна и система вентиляции. В ближайшее время будут сделаны подъездные пути для транспорта.

Отметим, строительство хозяйства ведут за счет собственных средств.