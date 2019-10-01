Тюменцам предлагают подарить вторую жизнь ненужным вещам

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Прием заявок на конкурс поделок "Вторая жизнь ненужным вещам" продлится по 31 октября, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Принять участие могут тюменцы в возрасте от 10 до 17 лет. На конкурс принимаются работы декоративно-прикладного творчества (поделки, аппликации), изготовленные из старых ненужных вещей: пластиковых бутылок, крышек, картонных коробок, дисков и др.). Размер изделия не должен превышать габариты 50 x 50 x 50 см, а вес – не более трех кг.

Аккуратные, эстетичные авторские работы, неопубликованные ранее в СМИ, принимаются по адресу: ул. Урицкого, 28, каб.14. Каждый участник может прислать не более одного изделия.

Конкурсная комиссия оценит работы по следующим критериям: соответствие тематике, эстетичность, привлекательность и оригинальность, а также техника выполнения и используемые материалы.

Заявки принимаются по адресу: buldakovaMA@tyumen-city.ru. С положением можно ознакомиться здесь.

Итоги конкурса подведут и наградят победителей 8 ноября.