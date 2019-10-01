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Роспотребнадзор: в Тюменской области гриппа нет

Общество, 15:58 21 октября 2019

Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

Превышения эпидемических порогов не установлено, случаев гриппа не зарегистрировано в Тюменской области к 21 октября.

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор со ссылкой на еженедельный мониторинг сезонной заболеваемости ОРВИ. Специалисты утверждают, что к 1 октября в Тюменской области привились против гриппа 260 тыс. 121 человек. Из них 73 тыс. 114 детей и 187 тыс. 7 взрослых. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2019-2020 годов планируется привить 676 тыс. человек.

В соответствии с распоряжением губернатора Тюменской области и постановлением главного государственного санитарного врача по Тюменской области в регионе проводится иммунизация жителей призывного возраста против инфекционных заболеваний.

Единственным эффективным и безопасным методом специфической профилактики инфекционных заболеваний является своевременная вакцинация населения. За девять месяцев 2019 года выполнение плана профилактических прививок против инфекционных заболеваний по области составило 80%.

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# вакцинация , грипп , ОРВИ

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