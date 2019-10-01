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Тюменская студентка завоевала золото в рукопашном бою

Спорт, 13:31 22 октября 2019

пресс-службы ТИУ | Фото: пресс-службы ТИУ

Студентка Тюменского индустриального университета Оксана Павловская принесла золото команде Тюменской области по рукопашному бою. Чемпионат Уральского федерального округа состоялся в Екатеринбурге 18-20 октября, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Тюменцы заняли третье командное место в рукопашном бое среди мужчин и женщин. Три поединка выиграла первокурсница ТИУ. Девушка стала победителем в весовой категории до 60 кг.

"Без лишней суеты и с высоким уважением к сопернику Оксана провела все три поединка. Бой с представительницей Челябинска Оксана выиграла на первой минуте, проведя удушающий прием. Бой с девушкой из Екатеринбурга окончился досрочно со счетом 10:0. Самым напряженным был третий поединок с соперницей из Кургана", — поделился тренер тюменки Вадим Недоступ.

Через неделю спортсменам предстоит участие в сборах, которые организует Федерация рукопашного боя Тюменской области.

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# Екатеринбург , рукопашный бой

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