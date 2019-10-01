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За гибель девушки в Тюмени осудят управляющего батутным центром

Происшествия, 13:09 22 октября 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Передано в суд уголовное дело в отношении управляющего тюменского батутного центра, в котором погибла 17-летняя девушка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным предварительного следствия, 5 января 2019 года молодая тюменка, находясь на батуте, совершила несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто она упала на полотно батута и получила смертельную травму шеи.

Было установлено, что никто из инструкторов в тот момент не присутствовал рядом и не запретил девушке выполнять сложные акробатические элементы.

Следователи изъяли и изучили документы батутного центра, регламентирующие технику безопасности. Согласно им обвиняемый, являющийся управляющим центра, допустил до работы сотрудников без надлежащей подготовки, а также не организовал присмотр за несовершеннолетними посетителями.

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# батут , следователи , уголовное дело

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