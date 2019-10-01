Фестиваль боевых искусств примет Тюмень

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени во ВКонтакте | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени во ВКонтакте

Спортсмены в возрасте от 10 лет и старше съедутся на фестиваль боевых искусств, который пройдет на арене детско-юношеской спортивной школы № 3 (ул. Садовая, 109/1) в Тюмени 26-27 октября, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Торжественное открытие фестиваля состоится 26 октября в 12 часов. Изюминкой праздника станут показательные выступления по шести видам спорта: тхэквондо, рукопашному бою, савату, панкратиону, тайскому боксу, ММА.

Начало соревнований в субботу и воскресенье — в 10 часов.

26 октября в спортивной школе пройдут состязания по тхэквондо ИТФ, панкратиону, савату. 27 октября состоятся поединки по рукопашному бою и савату.

Конкуренцию тюменским спортсменам составят представители Кургана, Тобольска, Сургута, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и других городов.

Состязания продолжатся в ноябре. 10 ноября в 10 часов на базе ФОК "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр. 4) пройдет турнир по тайскому боксу.

16 ноября в 10 часов в СОК "Муромец" (ул. Торговая, 2) развернутся соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА). Торжественное открытие состязаний намечено на 13 часов.