Сообщество мейкеров формируют в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

На фестивале "Дебют первокурсника – 2019" в ТюмГУ впервые прошли соревнования в направлении "Научно-техническое творчество". Соревновательные дисциплины направления были представлены деловой игрой "Стройка" и инженерным чемпионатом Bridgebuilding, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"В университете с каждым годом становится все больше технологических энтузиастов, причем обучающихся на самых разных направлениях подготовки. Таким образом, можно говорить о формировании сообщества мейкеров ТюмГУ", - рассказал начальник бизнес-акселератора вуза Александр Ермаков.

Мейкер – производное от английского maker, "создатель", "творец". Термин тесно связан с программированием и направлением Do It Yourself.

"Мейкер в моем понимании – это как новый вид человека, "человек создающий". Это человек с инженерным складом ума, с созидательным типом мышления, который не хочет быть частью лишь общества потребления, но готов стать активным участником общества созидания. И мне нравится быть частью этой работы", - считает руководитель ЦМИТ ФабЛаб ТюмГУ Дмитрий Яковлев.

Отметим, в Тюменском государственном университете два года в рамках реализации технологического трека проводятся проектные марафоны "MAKERTHON" – мероприятия от мейкеров и для мейкеров. Следующий Мейкертон пройдет уже 1–3 ноября. Подробности на makerthon.tech, регистрация участников заканчивается 25 октября.