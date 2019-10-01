Владислав Деулин занял второе место в итоговом зачете Кубка мира по скалолазанию

| Фото: федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Тюменец Владислав Деулин занял второе место в итоговом зачете дисциплины "скорость" на Кубке мира по скалолазанию, сообщает Федерация скалолазания России.

11-й этап Кубка мира прошел в китайском городе Сямыни. Помимо итогов одного этапа в Китае еще были подведены итоги розыгрыша Кубка мира 2019 в скорости. Мужской трофей второй год подряд завоевал француз Басса Мавем. В его активе 329 очков. Всего 17 очков уступил ему Деулин, который на турнире в Китае выиграл бронзовую медаль. Отметим, что скоростник из Тюмени второй раз за карьеру попал в тройку лучших по итогам сезона. В 2017 году он становился обладателем Кубка мира. Третье место по итогам сезона занял индонезиец Альфиан Мухаммад.

В итоговом зачете дисциплины скорость сразу четверо тюменцев финишировали в двадцатке лучших. Сергей Рукин стал седьмым, Александр Шиков восьмым, Александр Шилов оказался 13-м, а Станислав Кокорин - 19-м.

У женщин трофей завоевала китаянка Ю-Линг Сонг – 460 очков. Второе место заняла француженка Анук Жубер. Третья строчка по итогам сезона у спортсменки из Индонезии Ариэс Сусанти Рахайю. Лучшая из тюменок Юлия Каплина заняла 10 место. Ее землячка Мария Красавина на соревнованиях в Китае выиграла бронзу в дисциплине скорость, но в итоговом протоколе расположилась на 13 месте. Еще одна тюменка Екатерина Баращук финишировала на 23 строчке.

Убедительную победу сборная России одержала в командном зачете Кубка мира 2019 в скорости. На счету наших спортсменов 1 тыс. 637 очков. Второе место заняла сборная Китая, третья строчка у Франции.